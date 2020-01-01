كانتي يحدد موقفه من إغراءات ريال مدريد وبرشلونة

هل يرحل عن تشيلسي بالفعل؟

لا يضع نجولو كانتي، لاعب تشيلسي، الرحيل عن صفوف البلوز خلال الصيف الحالي ضمن خططه، بل على النقيض، يعتزم الدولي الفرنسي الاستمرار في ستامفورد بريدج ويشعر بالسعادة مع النادي اللندني.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت اسم كانتي بالانضمام إلى أحد قطبي إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة، بعد أن ادّعت أنه يُفكر في مغادرة تشيلسي وخوض غمار تجربة جديدة.

كما تواجدت بعض التقارير من الصحف الإنجليزية قالت أن إدارة البلوز نفسها تنوي الاستغناء عنه من أجل مجابهة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، من خلال إدخال ملايين إلى خزينة النادي عن طريق بيعه لأحد الكبار.

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لكن بحسب تقارير من ESPN فإن كانتي سعيد في تشيلسي كما أن النادي نفسه لم يُخبره بوجود أي نية لبيعه كما زعمت آخر الأنباء من الصحف مساء الجمعة.

التقرير أيضًا ضم أن صاحب الـ29 عامًا يؤمن بأن تشيلسي هو النادي الأفضل له ليُكمل مسيرته فيه خصوصًا بعد التعاقدات الكبيرة التي أبرمتها الإدارة اللندنية في الأشهر الأخيرة وتوافق الآراء مع المدرب فرانك لامبارد.

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هذا إلى جانب أن كانتي يُقدر كثيرًا موقف النادي بإدارته ومدربه منه بعدما ابتعد عن التدريبات خوفًا من فيروس كورونا، الأمر الذي من شأنه أن يُلغي فكرة الرحيل تمامًا من ذهن الدولي الفرنسي.

الجدير بالذكر أن تشيلسي قد تعاقد مع حكيم زياش من أياكس نظير 40 مليون يورو قبل أن يحسم منذ ساعات انتقال الهداف الألماني تيمو فيرنر إليه نظير 55 مليون يورو قادمًا من لايبزيج، ولا تزال الصحف تربطه بالتعاقد مع كاي هافيرتس نجم ليفركوزن أيضًا.

كما تجدر الإشارة إلى أن كانتي قد عاد للتدرب بصورة طبيعية مع تشيلسي بعد الاطمئنان على أمر كورونا، وكان سبب غيابه هو وجود مرض في القلب يجعل إصابته بالفيروس تهدد حياته بصورة متزايدة عن الطبيعي.

