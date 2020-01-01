كانتي: تشيلسي يمتلك فريقًا بطلًا ونحارب على المركز الرابع

يمكننا فعل الكثير في الأشهر المتبقية..

يؤمن نجولو كانتي، لاعب تشيلسي، أنه فريقه يمتلك الإمكانيات الكافية ليصبح بطلًا، مشددًا على أن البلوز يحاربون في سبيل الاستمرار في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

تشيلسي حاليًا يُنافس على ثلاث جبهات، الأولى هي المربع الذهبي للبريميرليج، كما سيلتقي مع بايرن ميونخ في ثمن نهائي دوري الأبطال مع وجوده في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

كانتي في تصريحات للموقع الرسمي لتشيلسي قال "أعتقد أن لدينا الفريق الذي يستطيع تحقيق ما نريده هذا الموسم من التواجد في الأربعة مراكز الأولى والتأهل لدوري الأبطال وتحقيق بطولة، لم لا؟.".

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كما أضاف "نحن نمر بفترة مهمة للغاية الآن لأن جميع الفرق تحارب على المركز الرابع. مانشستر يونايتد خلفنا، لذلك لدينا الفرصة أن نفوز عليهم ونزيد من الفجوة والفارق بيننا وبينهم.".

ومن المقرر أن تلتقي كتيبة فرانك لامبارد مع مانشستر يونايتد مساء الإثنين في ختام الجولة السادسة والعشرين، وستكون المباراة ذات طابع ثأري بعد الفوز الكبير الذي حققه الشياطين الحُمر في الدور الأول برباعية نظيفة.

الدولي الفرنسي استمر في حديثه قائلًا "نعلم أن مباراة مانشستر في ملعبنا هي صعبة للغاية خاصة بعد الذي حدث في مباراة الذهاب، ولكننا لا ننظر إلى ذلك.".

وأتم في هذا الصدد بقوله "نتطلع إلى الأمام حاليًا ونود الحفاظ على الفجوة الكبيرة بيننا وبينهم وألا يقتربوا منّا، هذا هو السبب الذي نريد الفوز لأجله وليس من أجل الانتقام كما قد يُزعم.".

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وتطرق كانتي للحديث حول مدربه فرانك لامبارد، وقال "نحن نعرف عنه كل شيء كلاعب لذلك عندما يتحدث معي وأنا لاعب خط وسط أمضي قدمًا وأُنفذ ما يقوله لي.".

واختتم قائلًا "لديه أفكار جيدة، يحب اللاعبين الصغار ويدمجهم مع الأكبر سنًا والهدف هو التتويج الأوروبي. فرانك يعرف كيف يجلب أفضل ما في اللاعبين، ونمتلك الوقت لتحقيق ما نريده من هذا الموسم.".

يذكر أن تشيلسي يحتل المرتبة الرابعة في البريميرليج برصيد 41 نقطة، بينما يأتي اليونايتد ثامنًا برصيد 35 نقطة، بينما يُنافس كل من شيفيلد يونايتد وتوتنهام وولفرهامبتون وإيفرتون أيضًا على المقعد الرابع.