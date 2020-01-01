كانافارو: كأس العالم في 2006 تحطمت في إيطاليا

تفاصيل مثيرة..

كشف فابيو كانافارو، قائد منتخب إيطاليا السابق، عن كواليس تتويج الأتزوري بلقب كأس العالم 2006 في ألمانيا، وسلط الضوء على أن الكأس قد كُسِرت بعد الوصول إلى روما.

وكانت إيطاليا قد حققت المونديال بعد الانتصار على منتخب فرنسا في النهائي على الملعب الأولمبي ببرلين بركلات الترجيح في أعقاب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما.

وقدّم كانافارو بطولة استثنائية توِّج على إثرها بجائزة الأفضل في البطولة والأفضل في العالم، وبالطبع، لا يزال لاعب ريال مدريد السابق يتذكر جيدًا ما حدث في ليلة رفع لقب المونديال ببرلين.

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الدولي الإيطالي كشف أن كأس العالم قد تم استبدالها في غرف خلع الملابس فورًا لتجنب كسرها، فقال "كأس العالم كلها ذهبية كما ترون في التلفاز وفي الملعب وفي الاحتفالات".

كما أضاف "بمجرد دخول اللاعبين إلى غرف خلع الملابس وصل رجال فيفا مع حقيبة ووضعوا الكأس فيها ومنحونا كأس أخرى بديلة، ما جلبناه إلى روما هو نسخة، وبالفعل حُطمِت بمجرد وصولنا إيطاليا".

وأتم "عندما ذهبت إلى جنوب أفريقيا [نسخة كأس العالم 2010] حملت الكأس وأتى ليس أحد رجال فيفا وطالبني بارتداء قفازات، ولكن تدخلت إحدى المسؤولات وقالت له أنني الوحيد المخول لي حملها بدون قفازات".

هكذا، أصبح مدرب جوانجزو الصيني من القلائل الذين حملوا الكأس الذهبية بدون قفازات، إيكر كاسياس وفيليب لام وهوجو لوريس، كانوا آخر من تحصلوا على هذا الشرف العظيم على مدار آخر 3 نسخ.