كامافينجا.. صفعة ريال مدريد لباريس في سوق الانتقالات

ريال مدريد تحرك في الساعات الأخيرة لإنهاء التعاقد مع كامافينجا.

اشتعلت الأجواء بصورة جنونية في سوق الانتقالات، بعدما اقترب ريال مدريد الإسباني للغاية من إتمام التعاقد مع إدواردو كامافينجا لاعب خط وسط نادي رين الفرنسي في مفاجأة من العيار الثقيل.

ريال مدريد كان يركز كافة جهوده خلال الأسبوع الماضي على محاولة فتح باب المفاوضات مع باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل محاولة الحصول على توقيع كيليان مبابي نجم فريق العاصمة الفرنسية.

إلا أن باريس سان جيرمان، ورغم دخول مبابي للموسم الأخير في عقده، رفض كافة العروض المقدمة من ريال مدريد، والتي كان آخرها عرضًا بقيمة 180 مليون يورو، باحتساب المتغيرات.

لماذا تحرك ريال مدريد للتعاقد مع كامافينجا؟

حسب المعلومات التي نشرتها قناة "كنال +" الفرنسية، وتمكننا في "جول" من تأكيدها، فإن ريال مدريد ورين ووكلاء كامافينجا أجروا محادثات سريعة ومتقدمة للغاية لتوصل إلى اتفاق بقيمة 30 مليون يورو.

وتم التعجيل في العملية خلال الساعات الأخيرة، نظرًا لتعقيد عملية المفاوضات بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان بشأن مبابي، وقرر النادي الملكي استثمار المال في تقوية الفريق.

ريال مدريد تحرك للتعاقد مع كامافينجا، والذي كان أحد أبرز أهداف النادي الملكي في السنوات الماضية، واستغلال انخفاض قيمته بشكل كبير لأن عقده ينتهي في 2022.

ما هي الضربة التي وجهها ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان؟

يبدو أن ريال مدريد قرر استخدام كامافينجا كوسيلة انتقام من باريس سان جيرمان لعدم فتح باب المفاوضات مع مبابي، حيث كان لاعب رين هدفًا رئيسيًا لإدارة النادي الفرنسي.

باريس سان جيرمان كان يراقب كامافينجا لفترة طويلة، وأشارت العديد من التقارير الفرنسية خلال الفترة الماضية أن نادي العاصمة قرر الانتظار لانتهاء عقد اللاعب مع رين والتعاقد معه مجانًا بنهاية الموسم.

ما هو موعد وصول كامافينجا إلى ريال مدريد؟

من المنتظر أن يعلن ريال مدريد عن تعاقده رسميًا مع إدواردو كامافينجا خلال الساعات القليلة القادمة، بعد تأكيد "كنال +" أن اللاعب الفرنسي سيخضع لكشف طبي في مدريد.

وبهذه الطريقة يقترب ريال مدريد من التوقيع مع ثاني صفقاته في سوق الانتقالات الصيفية، بعد الحصول على النمساوي دافيد ألابا بصفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع بايرن ميونخ الألماني.

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