كالعادة.. صلاح يقسو على لوفرين

لقطة طريفة..

أشعل محمد صلاح، لاعب ليفربول، وسائل التواصل الاجتماعي بتعليق ساخر على أحد منشورات زميله وصديقه المقرب في الريدز، ديان لوفرين.

الشد والجذب الكوميدي بين صلاح ولوفرين دائم الوجود منذ انضمام الفرعون المصري إلى الريدز، ومن المعلوم قوة العلاقة التي تربطهما على مدار الثلاث سنوات الماضية.

أحد المعجبين قام بسؤال لوفرين عن اللحظة الأفضل له في مسيرته مع ليفربول، وبالطبع اختار الكرواتي هدفه في مرمى بوروسيا دورتموند عام 2016.

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ريمونتادا تاريخية قامت بها كتيبة يورجن كلوب على كتيبة توماس توخيل أنذاك في أنفيلد، في مباراة انتهت بفوز الريدز بأربعة أهداف لثلاثة وتأهلهم إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي.

لوفرين كان من أحرز الهدف الرابع في اللحظات الأخيرة من رأسية، ليختار هذا الهدف كواحد من أفضل لحظاته في مسيرته بأنفيلد، غير أن لصلاح رأيًا آخر.

الدولي المصري كتب له تعليقًا على هذه الإجابة "هل تقصد أنها اللحظة الجيدة الوحيدة لك هنا؟.". وعلى الفور انتقل التعليق بين مشجعي ليفربول في مختلف المنصات الاجتماعية.

من ضمن التعليقات ردًا على مزاح صلاح "يا إلهي، لقد مزق صلاح لوفرين للتو!" بينما جاء آخر "واو! هذا وحشي للغاية".

لوفرين في نهاية المطاف رد على صلاح وقال "صلاح، ما زلت انتظر لحظتك الكبيرة في ليفربول.".

الجدير بالذكر أن صلاح قد حقق لقب دوري أبطال أوروبا رفقة ليفربول العام الماضي وسجل هدف الافتتاح من ركلة جزاء في شباك توتنهام بالمباراة التي أقيمت في واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

