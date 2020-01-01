كافاني يفتح الباب لبايرن ميونخ من أجل ليمار

صفقة جديدة..

أفادت تقارير من صحيفة "فرانس فوتبول" اهتمام بايرن ميونخ بالحصول على خدمات توماس ليمار، لاعب أتلتيكو مدريد، خلال الأيام المتبقية من سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

ليمار انضم إلى الأتليتي في صيف 2018 نظير 70 مليون يورو، غير أنه لم يفلح في إثبات قدراته وهو ما يتضح في كلام مدربه دييجو سيميوني عندما قال أنه كان يتوقع مردودًا أكبر مما قُدِّم منه حتى الآن..

الصحيفة الفرنسية أكدت على أن ليمار بات على رادار بايرن ميونخ، إذ أرسل النادي الألماني كشافته من أجل مراقبة اللاعب عن كثب وكتابة التقرير النهائي بشأن إمكانية الاستفادة به في الأليانز آرينا.

وصول إيدينسون كافاني الوشيك إلى الروخيبلانكوس خلال الساعات القليلة المقبلة قد يساهم في تسهيل رحيل الدولي الفرنسي إلى بايرن أيضًا، فسيسعى النادي المدريدي لجني بعض الأموال وتقليل الرواتب نسبيًا.

في الوقت نفسه، فإن وجود حفنة من اللاعبين الفرنسيين داخل بايرن ميونخ قد يكون مشجعًا لليمار من أجل الموافقة على الرحيل إليهم، حيث سيسهل عليه الاندماج في كتيبة هانزي فليك وتقديم أداء أفضل مما يقدمه في الليجا.

لكن الصحيفة شددت على أن الأزمة الوحيدة التي ستواجه هذه الصفقة سوف تكون المطالب المادية لإدارة أتلتيكو، فالنادي لن يقبل بأقل من 60 مليون يورو، وهو رقم من المستحيل أن تدفعه إدارة كارل هاينز رومينيجه.

يبقى الإشارة إلى أن حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن، قد ألمح خلال آخر تصريحاته أن نشاط ناديه في الميركاتو الشتوي قد انتهى بعد ضم ألفارو أودريوزولا على سبيل الإعارة من ريال مدريد وبداية عودة المصابين من جديد في البافاري.

الجدير بالذكر أن ليمار ارتبط اسمه بعدد من الأندية الأوروبية في هذا الشهر، وكانت الرغبة واضحة من اللاعب في الرحيل من أجل اللعب بصورة أكبر وبالتالي زيادة فرصة مشاركته في كأس الأمم الأوروبية رفقة منتخب بلاده فرنسا.

