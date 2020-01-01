حميديتش يُلمح لنهاية سوق انتقالات بايرن ميونخ

بات لدينا الكثير من الخيارات..

ألمح حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، لنهاية نشاط ناديه في سوق الانتقالات الشتوية الحالية، عندما أكد على وجود الكثير من الخيارات أمام المدرب هانزي فليك في هذه الأثناء.

وكان فليك قد أعلن في مطلع السوق عن حاجة بايرن لإجراء صفقتين على الأقل من أجل إنقاذ الموسم بعد الإصابات الكبيرة التي ضربت قائمة النادي الألماني، لكن طلبه لم يُقابل بترحاب من حميديتش على وجه الخصوص.

الصفقة الوحيدة التي أقدم عليها العملاق البافاري كانت ضم الظهير الأيمن ألفارو أودريوزولا من ريال مدريد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

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بايرن خاض حتى الآن مباراتين في الدور الثاني من منافسات الدوري الألماني وقدّم فيهما أداء رائعًا، إذ انتصر برباعية على هيرتا برلين خارج ملعبه، وفاز على شالكه بخماسية في الأليانز آرينا.

حميديتش بعد مباراة شالكه قال للصحافة "سوق الانتقالات مفتوح حتى 31 يناير، لذلك علينا أن نبقى هادئين.".

وأتم بقوله "كان كوتينيو وجنابري وتوليسو كانوا على دكة البدلاء، كومان تدرب وعاد من جديد وكذلك الأمر بالنسبة للوكاس هيرنانديز، يمتلك الآن المدرب الكثير من الخيارات لذلك يبدو الأمر جيدًا للغاية.".

الجدير بالذكر أن الصحف الإسبانية ربطت بايرن بالحصول على كارلوس بيريز من برشلونة في الفترة المقبلة، إلى جانب بعض الأسماء الأخرى من مختلف الفرق الأوروبية الكبيرة.