ما هو كأس الرابطة المصرية؟ وما الأندية المشاركة به ونظامه؟

كل ما تريد معرفته عن البطولة الجديدة كأس الرابطة المصرية، ما هي والأندية التي ستشارك بها ومتى موعد بدايتها وأكثر من ذلك..

تعيش الكرة المصرية مرحلة جديدة في تاريخها قبل بداية الموسم الجديد، ففي الأسبوع الأخير من سبتمبر الماضي، تم تدشين رابطة الأندية المصرية التي تولت مسؤولية الدوري المصري الممتاز.

بعد أيام من تأسيسها، قررت الرابطة استحداث مسابقة جديدة هي كأس الرابطة المصرية، وذلك بهدف زيادة مداخيل الأندية المصرية وزيادة التنافسية بينهم.

وفي هذا التقرير، نتعرف على كل شيء عن كأس الرابطة المصرية، ما هي وما موعدها والأندية المشاركة بها وأكثر من ذلك..

ما هو موعد بداية الدوري المصري 2021-22؟

ما هي كأس الرابطة المصرية؟

كأس الرابطة المصرية هي بطولة مستحدثة باسم الجهة الجديدة المسؤولة عن تنظيم الدوري المصري الممتاز، وستكون البطولة الثالثة الموسمية في مصر بعد الدوري والكأس.

تتواجد مثل هذه البطولة في عدد من الدوريات الأوروبية بل وحتى العربية، ولعل أشهرها كأس الرابطة الإنجليزية وكذلك الفرنسية، وعربيًا سنجد كأس الخليج العربي التي تعتبر كأس رابطة الدوري الإماراتي.

ما هي الأندية المشاركة في كأس الرابطة المصرية؟

ستشارك في كأس الرابطة المصرية أندية الدوري المصري الممتاز الثمانية عشر، وعلى رأسها بالطبع الأهلي والزمالك وبيراميدز.

سيتم تقسيم الأندية على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 أندية، يصعد من كل مجموعة المتصدر للدور نصف النهائي، ويلحق بثلاثي القمة أفضل فريق حقق المركز الثاني.

ما هو موعد كأس الرابطة المصرية؟

موعد بداية كأس الرابطة المصرية في نسختها الأولى هو 2 يناير 2022، على أن تنتهي في فبراير.

ستتزامن البطولة الوليدة مع مشاركة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2021، والتي ستقام في الكاميرون بعد عام كامل من تأجيلها، لذا ستشارك فيها الأندية باللاعبين المحليين فقط.

ما هي جوائز كأس الرابطة المصرية؟

أعلن أحمد دياب رئيس رابطة المحترفين المصرية، أن البطل والوصيف سيحصلان على جوائز مالية، وذلك بالإضافة بالطبع إلى كأس البطولة بالنسبة لصاحب المركز الأول.

التكهنات تشير إلى أن الجائزة المالية ستكون قيمة، وذلك بالرغم أنه لم يتم تحديدها حتى الآن.