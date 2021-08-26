ما هو موعد بداية الدوري المصري 2021-22؟

في هذا التقرير نستعرض سويًا موعد انطلاق النسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز 2021-22 وماذا قرر الاتحاد المصري في هذا الصدد، وهل تعود الجماهير؟

عاشت الجماهير المصرية إثارة منقطعة النظير في الدوري المصري لموسم 2020-21 حتى حُسم في الجولات الأخيرة، والآن الأنظار تتجه نحو الموسم الجديد وما سيحدث فيه.

الأهلي هو الأكثر تتويجًا بلقب الدوري المصري، حيث حمل اللقب في 43 نسخة عبر تاريخه، فيما يأتي الزمالك في المرتبة الثانية برصيد 13 لقبًا آخرهم الموسم المنقضي.

تكتظ البطولة المصرية باللاعبين المميزين سواء من المحليين أو الأجانب، وليس أدل على ذلك من أنها جذبت بيرسي تاو من الدوري الإنجليزي مباشرةً ليلعب في الأهلي بالموسم الجديد.

في مصر المواعيد ليست على ما يرام والدوري يأخذ تقريبًا عام في آخر 3 نسخ، ولكن ماذا سيحدث في نسخة 2020-21؟

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في هذا التقرير نلقي الضوء على كل ما يخص نسخة 2020-21 من الدوري المصري الممتاز.

متى بداية الدوري المصري 2021-22؟

أعلن رئيس اللجنة الثلاثية المنوط بها إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أحمد مجاهد، أن النسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز ستبدأ بين 15 إلى 25 سبتمبر 2021.

وحتى الآن لم يتم الاستقرار على عدد الأندية المشاركة في هذه النسخة، فقال مجاهد أن الدوري قد يستمر بـ18 ناديًا أو يتم تقليل العدد ليصبح 16 ناديًا فقط.

نظام الدوري نفسه لا يزال مجهولًا، فهناك مطالبات بأن يُلعب من دور واحد أو يُلعب بنظام المجموعتين وذلك لكثرة الارتباطات الدولية في الأشهر المقبلة لمنتخب مصر.

الفراعنة يشاركون في بطولة كأس العرب بقطر في ديسمبر، ثم يلعبون في يناير كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، مما يجعل هناك الكثير من التوقفات للدوري المصري ستزيد كثيرًا من مدة الموسم الجديد.

على أي حال، أكد أحمد مجاهد أن الاتحاد المصري لكرة القدم يضع خطة في الوقت الراهن لإنهاء النسخة الجديدة في موعد أقصاه 30 يونيو 2022.

البطولة البداية الدوري المصري 2021-22 25-15 سبتمبر 2021

من فاز بالدوري المصري 2020-21؟

نجح الزمالك في استرداد درع الدوري المصري الممتاز بعد خمس سنوات من هيمنة الأهلي عليه، وتوِّج بلقب نسخة 2020-21 قبل نهاية المسابقة بجولة واحدة.

الدوري شهد منافسة استثنائية لم توجد في السنوات الماضية ربما حتى اللحظات الأخيرة، ولكن سقوط الأهلي في أكثر من مباراة سواء بالتعادل أو الهزيمة منح كتيبة باتريس كارتيرون لقبًا جديدًا هو الثالث عشر في تاريخها.

ما هي الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال إفريقيا 2022؟

يتأهل كالعادة إلى دوري أبطال إفريقيا فريقان من مصر، وهما أصحاب المركز الأول والثاني.

الزمالك باعتباره البطل وصل إلى نسخة العام الجديد، وكذلك الأهلي صاحب الوصافة وحامل لقب دوري أبطال إفريقيا في آخر نسختين.

ما هي الفرق المتأهلة إلى الكونفدرالية 2022؟

تسبب هذا الأمر في أزمة كبيرة في الوسط الرياضي المصري، بعدما أجبر الاتحاد الإفريقي نظيره المصري على تحديد الفرق المتأهلة للكونفدرالية قبل نهاية النسخة الأخيرة من الدوري.

وعلى هذا الأساس قرر الاتحاد المصري أن يحتكم إلى جدول الدوري المصري في ذلك الوقت ويصعد منه صاحبا المركز الثالث والرابع، وهما المصري البورسعيدي وبيراميدز.

قد يخسر أحدهما أو كلاهما المركز الثالث والرابع في نهاية المسابقة، ولكن هذا لن يعيق مشاركتهما في البطولة الإفريقية.

ما هي الفرق الهابطة من الدوري المصري 2020-21؟

هبطت ثلاثة فرق بصورة رسمية من الدوري المصري الممتاز إلى الدرجة الثانية وهي الإنتاج الحربي وأسوان ووادي دجلة.

ما هي الفرق الصاعدة للدوري المصري؟

تمكنت ثلاثة أندية من الصعود إلى الدوري المصري الممتاز وهي كوكاكولا والشرقية للدخان وفاركو.