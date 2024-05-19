كاسيميرو: لم أتردد في قبول طلب تين هاج.. وتعلموا من صلاح ودي بروينه!

"كان موسم التضحيات"

أكد الدولي البرازيلي كاسيميرو، أنه ما زالت لديه الطاقة والعقلية للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتطلع إلى المستقبل في مانشستر يونايتد.

وتعرض كاسيميرو، الذي شارك في مركز قلب الدفاع في الأسابيع الأخيرة (بسبب غيابات الفريق) لانتقادات كبيرة، حول قدرته على التعامل مع اللياقة البدنية والكثافة في البريميرليج.

وقال صاحب الـ32 عامًا في تصريحات لـ"سكاي سبورتس": "العمر ليس مشكلة، أشعر أنني بحالة جيدة جدا، أنا بخير حقًا، مع الطاقة ونفس العقلية التي كنت أتمتع بها دائما".

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وأضاف: "في مانشستر سيتي، هناك كيفن دي بروينه، و(مو) صلاح في ليفربول، أعتقد أن العمر ليس مشكلة، إنه ليس عاملا في ذلك، وهناك صديقنا تياجو سيلفا في سن 39 يأتي إلى هنا ويظهر أنه يمكنه اللعب".

وعن معاناة مانشستر يونايتد هذا الموسم، أوضح: "الإصابات عامل كبير في الموسم الصعب، كان لدينا أكثر من 60 أو 70 إصابة، لم أر هذا في حياتي، دون شك، موسمي أبعد ما يكون عن أن يكون الأفضل، لكنني تعرضت لإصابة كبيرة، كانت ستبقيني بعيدا في البداية لمدة شهر ونصف، وتغير ذلك إلى 3 أشهر، عدت وشعرت بشيء مرة أخرى".

وختم: "في المباريات الخمس أو الست الماضية، لعبت كقلب دفاع لأنه لم يكن لدينا لاعبون آخرون لهذا المركز، عندما يكون لديك 60 أو 70 إصابة، يكون الأمر صعبا، من الصعب التفكير في الفوز، لقد كان موسم التضحيات بالنسبة لنا جميعا، جاء المدير الفني (تين هاج) ليسألني وأخبرته أنني متاح دائما، لم أتردد حتى في القبول، أردت المساعدة".