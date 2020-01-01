كاسيميرو: طريقة زيدان تجلب لنا البطولات

ريال مدريد حول تأخره إلى فوز برباعية على أوساسونا بمشاركة كاسيميرو

أوضح كاسيميرو، لاعب ريال مدريد أن طريقة لعب زين الدين زيدان مدرب الفريق بالمداورة في التشكيل، هي التي تجلب البطولات للفريق الملكي.

وساهم كاسيميرو في فوز فريقه، على حساب أوساسونا بأربعة أهداف لهدف في الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني.

وقال اللاعب البرازيلي في تصريحات عقبت اللقاء: "كنا نعلم صعوبة المباراة أمام أوساسونا، خاصة على ملعبهم بسبب جماهيرهم، يجب أن نهنأهم بسبب الضغط وما قدموه خلال أول ربع ساعة".

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وتابع: "في أول 15 دقيقة كانوا يضغطوا علينا كثيراً، ثم عدنا إلى المباراة بشكل جيد".

وأكمل: "لقد أظهرنا أننا سنقاتل لتحقيق كل شيء، خاصة بعد توديع كأس الملك، هناك الكثير لنا في المستقبل واليوم حصلنا على ثلاث نقاط هامة في مشوارانا".

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وعن المداورة في التشكيل قال كاسيميرو: "أوضح لنا المدرب من قبل طريقته، كما شدد على أن جميع اللاعبين في الفريق مهمين، إنها طريقة فوزنا بالألقاب يجب أن يكون لديك قائمة ممتلئة باللاعبين الجيدين".

جدير بالذكر أن ريال مدريد بعد فوز اليوم وصل للنقطة 52 في صدارة ترتيب الليجا، وبفارق ست نقاط عن برشلونة الذي سيلعب امام ريال بيتيس بعد قليل.