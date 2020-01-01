بالأرقام - ريال مدريد يعيش "أصلب فترة دفاعية" في تاريخه

الفريق يقدم مستويات جيدة على الصعيد الدفاعي وضعته في صدارة الليجا

يستمر نادي ريال مدريد في فترته الناجحة بتحقيق الفوز على أوساسونا ليبتعد أكثر بصدارة ترتيب الدوري الإسباني عن ملاحقه برشلونة.

ريال مدريد فاز 4-1 على أوساسونا في السادار، وهي المباراة الأولى التي يستقبل فيها أهدافًا بالليجا منذ لقاء إشبيلية.

واستقبل النادي الملكي 14 هدفًا فقط في 23 جولة، وهو أفضل سجل له على الإطلاق خلال هذه المرحلة من الموسم في الليجا.

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14 - @realmadriden have conceded just 14 goals in their 23 LaLiga games this season, fewer at this stage of a campaign in their history. Solid. pic.twitter.com/blPnZm3nfQ — OptaJose (@OptaJose) February 9, 2020

في الموسم الماضي بعد 23 جولة، كان قد استقبل 27 هدفًا بينما في الموسم السابق له استقبل 24 هدفًا، وحتى حينما حقق الليجا في 2016-2017 استقبل وقتها 21 هدفًا في هذه المرحلة.

وبالعودة لأفضل مواسم النادي الملكي في الليجا والتي حقق فيها البطولة برصيد 100 نقطة في 2011-2012، كان قد استقبل وقتها 21 هدفًا أيضًا بعد 23 جولة.

ووصل زين الدين زيدان، مدرب الملكي، إلى 88 انتصار مع ريال مدريد في الليجا ليتجاوز سجل جوزيه مورينيو مع ريال مدريد.

ويعد ميجيل مونوز أكثر من حقق انتصارات للبلانكوس والذي تولى قيادة الفريق لمدة 14 عامًا متتالية بين 1960 حتى 1974.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد لم يخسر سوى مباراة واحدة فقط والتي كانت في أكتوبر الماضي.

وأصبح الملكي أكثر فريق حفاظًا على شباكه نظيفة في الدوري الإسباني يليه أتلتيكو مدريد بواقع 15 هدفًا.