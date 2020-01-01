كاسياس يروي كواليس انهيار علاقته مع مورينيو

كيف انهارت العلاقة بين إيكر كاسياس وجوزيه مورينيو في ريال مدريد وما الفارق بينه وبين ديل بوسكي؟

تحدث أسطورة حراسة مرمى منتخب إسبانيا وريال مدريد حول التفاصيل والكواليس التي حدثت وأدت إلى انهيار علاقته بالمدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.

وكان كاسياس قد سقط من على عرشه كحارس أساسي لريال مدريد لأول مرة في موسم 2013 بسبب خلاف مع مورينيو وكانت بداية النهاية بالنسبة للقديس مع الفريق الملكي.

وتحدث إيكر كاسياس خلال حدث في مؤسسة TELMEX Telcel في المكسيك عن رحيله عن ريال مدريد وعلاقته مع جوزيه مورينيو والفارق بينه وبين ديل بوسكي.

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وقال كاسياس: "الفارق بين مورينيو وديل بوسكي؟ أعتقد أن الوضعين كانا مختلفين. أحدهما كان له ما يبرره على المستوى الرياضي والآخر كان على المستوى الشخصي"

وأضاف: "رحيلي عن ريال مدريد؟ كلانا كنا على خطأ حين اتخذنا هذا القرار، لكننا تعلمنا منه بكل تأكيد وكان أشبه بتجربة أضافت لي الكثير"

وتابع: "لا أحب تلك الصور وأعتقد أنها لم تكن جيدة لي وللفريق. أنا متأكد من أننا سنصحح يومًا هذا الانزلاق الصغير وسنفعل أشياء جيدة حتى يشعر الناس بالسعادة"

وبالعودة إلى مورينيو قال: "كنا شخصين يتعاونان بشكل جيد لمدة عام ونصف، ثم حدثت بيننا بعض الاختلافات، لكنها كانت طبيعية بين قائد الفريق و مدربه"

وأردف: "هناك أشياء كثيرة لا يراها الناس، ما زالت تربطني به علاقة جيدة. لقد رأينا بعضنا البعض عدة مرات منذ ذلك الحين وكانت لدينا أحاديث ودية ولطيفة للغاية"

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يذكر أن إيكر كاسياس قد رحل عن ريال مدريد صيف العام 2015 بعدما انقلبت عليه المدرجات وكانت الشرارة هي تصريحات مورينيو بأن إيكر يسرب تفاصيل النادي عبر خطيبته الصحفية.