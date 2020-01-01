كاسياس يختار اللحظة الأسوأ في مسيرته مع ريال مدريد

أسطورة البيت الأبيض يتحدث بعد الاعتزال

عاد النجم المعتزل إيكر كاسياس بالذاكرة لمشواره في الملاعب، وعن أصعب الفترات في مسيرته، خصوصاً مع ريال مدريد.

كاسياس اعتزل اللعب الصيف الماضي بعد إصابته بمشكلة في عضلة القلب أثناء فترته في البرتغال مع بورتو.

اقرأ أيضاً .. كاسياس: أحتفظ بعلاقة ود مع نجوم برشلونة الذين عاصرتهم

المزيد من الفرق

وقال الحارس السابق مع "El País": "اللحظة الأسوأ في مسيرتي مع ريال مدريد؟ مغادرتي بالتأكيد، غادرت حزيناً".

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

وأكمل: "كان قراراً لم يوافق عليه النادي أو حتى اللاعب الذي أمضى كل تلك السنوات في صفوف النادي".

وعن مشكلة القلب: "شعرت بألم شديد في قلبي، كان الأمر وكأن صدري يتحطم".

وواصل الإسباني: "الأمر الذي يؤلمني أكثر أنني بعد أن كنت أطير من عارضة للأخرى أصبحت غير قادراً على مشي ثمانية أمتار دون مساندة أو الذهاب للحمام".

وختم: "تعايشت مع الضغط لسنوات وسنوات، ولكن أنا أتعامل مع الضغط منذ كنت في الخامسة عشر ولكن الآن في لحظاتي الأخيرة في مشوار الكرة لا يوجد ضغط، لا أفهم الأمر".

وتحدثت التقارير عن ترشح كاسياس لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قبل أن يتراجع عن قراره.