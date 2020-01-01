كاسياس ينسحب من انتخابات الاتحاد الإسباني

متى تُقام انتخابات الاتحاد الإسباني لكرة القدم المقبلة؟

قرر إيكر كاسياس، أسطورة ريال مدريد، الانسحاب من انتخابات رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد إعلان موعدها الحديد.

كاسياس أعلن مطلع العام الجاري دخوله الانتخابات المقبلة لينافس الرئيس الحالي، لويس روبياليس.

ولكن الحارس قرر إيقاف حملته الانتخابية بعد ظهور وباء كورونا وذلك لأنّه لم يكن الأولوية.

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وذكرت إذاعة "أوندا سيرا" الإسبانية أنّ كاسياس قرر عدم دخول الانتخابات وتراجع في قراره وذلك لأنّه لا يمتلك وقتًا كافيًا للاستعداد.

وأشارت الإذاعة إلى أنّ لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني، قرر إقامة الانتخابات في أغسطس المقبل -متوقع أن تكون يوم 17 أغسطس -وهو ما يعقد الأمور على أسطورة الملكي.

وأكدت الإذاعة أنّ كاسياس سوف يعلن قريبًا انسحابه من الانتخابات التي تغير موعدها أكثر من مرة بسبب جائحة كورونا.

وكان كاسياس قد أكد وجود عدد من اللاعبين السابقين الذين يدعمون ترشحه وعلى رأسهم أساطير برشلونة أندريس إنييستا وكارليوس بويول.

جدير بالذكر أنّ روبياليس تولى منصب رئيس الاتحاد في 2017 بعد إقالة أنخيل فيلار لضلوعه في قضايا فساد بعد 29 عامًا في المنصب.