كاسياس: ما يحدث مع تشافي عار.. وهذا المدرب "مثالي" لريال مدريد

تصريحات مثيرة من أسطورة الميرنجي

استنكر إيكر كاسياس، أسطورة ريال مدريد والكرة الإسبانية، الانتقادات التي يتعرض لها تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، والذي أعلن رحيله بنهاية الموسم الجاري بسبب سوء النتائج.

وقال كاسياس في تصريح لصحيفة "ماركا": "تشافي أحد أساطير برشلونة كلاعب، وتوج بالدوري الإسباني الموسم الماضي كمدرب، لكن عار كرة القدم أنها لا تملك ذاكرة".

وأضاف: "الجميع يريد منه تكرار نجاح الموسم الماضي، كل 3 أيام هناك قرار جديد، أرى أنه اتخذ القرار الأفضل له ولعائلته (الاستقالة)، نحتاج أحيانا للقليل من الصبر والاحترام لبعض الأساطير في إسبانيا، يجب إدراك ذلك".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتطرق كاسياس إلى مستوى ريال مدريد هذا الموسم: "الوضع هادئ حتى تتعرض للهزيمة، وهذا ما حدث في الكأس قبل بضعة أسابيع حين غادرنا البطولة، الكل يشكك لكن الموقف في دوري الأبطال والدوري جيد جدًا".

وختم: "دعونا نرى ما سيحدث أمام جيرونا، فهو منافسنا المباشر، والفوز سيكون مهم جدًا من أجل الاستمرار في الحفاظ على النسق، وأرى أن أنشيلوتي هو المدرب المثالي للريال، علاقته جيدة باللاعبين ويحصل على أفضل مستوى من كل لاعب، ويخلق الاستقرار".