"كاسترو منح الضوء الأخضر لرحيله" .. العروض الأوروبية تنهال على لاعب النصر ومطالب ببقائه في دوري روشن!

هل تنتهي رحلة لاعب النصر بسرعة في الدوري السعودي؟

أصبح الدولي الإيفواري سيكو فوفانا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مفترق طرق حول مستقبله، بين خوض تجربة سعودية جديدة خارج جدران العالمي، أو مغادرة دوري روشن السعودي.

ويستعد فوفانا لإنهاء فترة إعارته في صفوف الاتفاق، والعودة إلى النصر الذي تعاقد معه في يوليو 2023، قادمًا من لينس الفرنسي، بعقد لمدة 3 مواسم، فيما منح البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للنصر، الضوء الأخضر للاستغناء عن خدمات نجم المنتخب الإيفواري في الميركاتو الصيفي المُقبل.

وذكر الإعلامي الرياضي أحمد الجدي، أن نادي النصر تلقى عرضين من أجل التعاقد مع فوفانا؛ الأول من نادٍ إيطالي، والثاني من أحد الأندية الفرنسية.

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وطالب عدد من جماهير الاتفاق، إدارة النادي، بشراء عقد سيكو فوفانا، واستغلال مغادرته للنصر بشكل نهائي، وذلك بعدما سجل هدفين وصنع تمريرتين حاسمتين في 14 مباراة بقميص فارس الدهناء خلال فترة الإعارة.

ولعب فوفانا دورًا في قيادة المنتخب الإيفواري للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية 2023، حيث سجل هدفًا في المباراة الافتتاحية أمام غينيا بيساو، وصنع تمريرة حاسمة أمام مالي في ربع النهائي، كما كان عنصرًا أساسيًا في قائمة الأفيال بكافة مباريات البطولة.

وتمكن فوفانا من قيادة منتخب كوت ديفوار لتحقيق فوز ثمين على الجابون، مساء الجمعة، بهدف رائع أحرزه من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ليُسكن الكرة أعلى الزاوية اليمنى من الشباك، ويقود بلاده للنقاط الثلاث، ضمن مشوار الأفيال في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.