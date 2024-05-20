كاسترو ينهي رحلة ثنائي النصر .. ومصير "غامض" لأوسبينا!

تعديل في قائمة أجانب النصر قبل الميركاتو الصيفي..

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استقر البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على منح الضوء الأخضر لرحيل لاعبَين عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.

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وذكرت صحيفة "الرياضية" أن كاسترو قرر منح الضوء الأخضر للتخلي عن الثنائي الإيفواري سيكو فوفانا وجيسلان كونان، المُعارَين إلى الفيحاء والاتفاق، أو بيع المدة المتبقية من عقديهما؛ علمًا بأن عقد كونان ينتهي في نهاية الموسم المقبل، بينما ينتهي عقد فوفانا في نهاية عام 2026.

وفي سياق متصل، لم يقدم كاسترو تقريره النهائي، حول الكولومبي دافيد أوسبينا، حارس مرمى الفريق، والذي ينتهي عقده مع النصر في نهاية الشهر المقبل.

وأفادت تقارير إعلامية بأن النصر اتفق مع الهلال على مطالبة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بزيادة عدد قوائم أندية دوري روشن للمحترفين في الموسم المقبل، ليكون 30 لاعبًا بدلًا من العدد المقرر وهو 25 لاعبًا.

وكانت إدارة النصر قد أعادت قيد الحارس أوسبينا في قائمة أجانب الفريق في المسابقات، بعد إعارة فوفانا إلى الاتفاق، خلال الميركاتو الشتوي الماضي، وشارك الكولومبي في 13 مباراة مع العالمي، وحافظ على نظافة شباكه في 5 مباريات، بينما استقبل 12 هدفًا.

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ويحتل النصر وصافة جدول دوري روشن السعودي، برصيد 78 نقطة من 32 مباراة، فيما تأهل العالمي إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يواجه الهلال الذي حسم لقب الدوري.

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