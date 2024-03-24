خطوة إجبارية في التوقف الدولي

SHAHID

قرر البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر، استدعاء 16 لاعبًا من فريق الشباب في تدريبات اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة الطائي يوم السبت المقبل في دوري روشن السعودي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

وجاء قرار كاسترو بسبب النقص الكبير في لاعبي الفريق الأول، الذي يغيب عن صفوفه العديد من النجوم بسبب الأجندة الدولية (تنتهي غدًا الإثنين) والإصابات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحسب صحيفة "الرياضية" فإن اللاعبين الذين جرى استدعاؤهم، هم "فارس أفندي، محمد العتيبي، مرزوق تمبكتي، عبد العزيز الوحيشي، وليد صابر، خالد كمال، سعد حقوي، محمد صهلولي، عواد أمان، محمد هزازي، عادل المطيري، فواز المطيري، فهد القبلي، فهد آل طالب، مبارك الدوسري، وعبد الرحمن العنزي".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وعلى هامش المران، واصل ثلاثي النصر المصاب "سلطان الغنام وعبد الله الخيبري وعبد الإله العمري" البرامج التأهيلية رفقة الجهاز الطبي، إذ يعاني الغنام والخيبري من العضلة الخلفية، في حين يشكو العمري من تمزُّقٍ في عضلة السمانة.ويحتل النصر وصافة ترتيب الدوري السعودي برصيد 56 نقطة، بينما يأتي الطائي في المركز الـ16 بـ22 نقطة.

SHAHID