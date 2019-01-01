كاريلو جاهز لقيادة هجوم الهلال أمام الفيحاء

على الرغم من وصوله متأخرًا بسبب التواجد رفقة منتخب بلاده

ماجد جزر

أكد اللاعب الدولي البيروفي أندريا كاريلو، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، جاهزيته لخوض مباراة فريق اليوم أمام نادي الفيحاء في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويستقبل الهلال ضيفه الفيحاء مساء اليوم ضمن الجولة الثالثة من جولات الدوري السعودي للمحترفين على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

وعلى الرغم من وصوله متأخرًا بسبب التواجد رفقة منتخب بلاده، إلا أن كاريلو أبدى جاهزيته لخوض مباراة الفيحاء.

وشرح المدير الفني رازفان لوتشيكو للاعبي الهلال أمس عرضًا مرئيًا للاعبين يختص بالجوانب الفنية والتكتيكية، حثهم من خلاله على مباغتة المنافس بهدف مبكر ومحاصرته في ملعبه.

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يُذكر أن نادي الهلال تنتظره مواجهة قوية أمام نادي الاتحاد الثلاثاء المُقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.