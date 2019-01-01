بسبب ميسي - كارلوس فيلا يعلن موافقته الانضمام إلى برشلونة

تعرف على تصريحات كارلوس فيلا حول إمكانية الرحيل إلى الليجا

كشف كارلوس فيلا، مهاجم لوس أنجلوس، الأمريكي عن إمكانية الانضمام إلى صفوف برشلونة في يناير المقبل على سبيل الإعارة.

فيلا قدّم مستوى متميز في الدوري الأمريكي وسجل 36 هدفًا ليتصدر ترتيب الهدافين متفوقًا على زلاتان إبراهيموفيتش.

وأكد فيلا أنّ المستوى الذي يقدمع مع لوس أنجلوس يشير إلى أنّ الاتفاق على تجديد التعاقد أصبح قريبًا ورغم ذلك فإنّه لا يمانع الانضمام إلى برشلونة.

إبراهيموفيتش يسجل في آخر لقاءاته مع جالاكسي

وقال: "من يقول لا للعب بجوار ميسي لمدة 4 أشهر ثم بعدها العودة إلى لوس أنجلوس؟ سوف استمتع وأتعلم وبعدها أعود إلى فريقي".

وأردف: "بالطبع لو سنحت لي الفرصة للتوقيع مغ برشلونة خلال يناير المقبل فلن أتردد أبدًا في الموافقة على العرض".

جدير بالذكر أنّ برشلونة مهتم بالتعاقد مع فيلا كما جلب كيفين برنس بواتينج الموسم الماضي في يناير لحل أزمة غياب مهاجم بديل للويس سواريز.