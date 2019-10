إبراهيموفيتش يسجل في آخر لقاءاته مع جالاكسي ويشتبك مع الجمهور

سجل إبراهيموفيتش، النجم السويدي، هدفاً لم يكن كافياً ليمنع خسارة فريقه جالاكسي أمام لوس أنجلوس إف سي بنصف نهائي الدوري الأمريكي لجانبه الغربي.

وسقط لوس أنجيلوس جالاكسي أمام غريمه لوس أنجلوس إف سي بنتيجة 5-3 في نصف نهائي المجموعة الغربية فجر الخميس.

وسجل إبرا هدفاً وصنع آخراً لزميله كريستيان بافون، ولكن زملاء الهداف المكسيكي كارلوس فيلا حسموا الأمور وعبروا للنهائي.

والتقطت الكاميرات إبرا وهو يشير بشكل مسيء نحو أحد الجماهير الغاضبة الذي سبه بعد المباراة، وبدا وهو يتفوه ببعض الكلمات الغاضبة.

Could Zlatan Ibrahimovic's last action in #MLS be... grabbing his junk and mouthing off to an #LAFC fan? Possibly. Kind of perfect in the worst possible way, I'd say. #LAGalaxy pic.twitter.com/shKTVeqm8g