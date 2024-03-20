كارباخال يدافع عن حكم "مواجهة فالنسيا".. ويوجه نصيحة للاعب برشلونة!

هذه قرارات النادي.. ولكن!

رفض داني كارباخال مدافع ريال مدريد، الإقرار بفكرة تحيز الحكام ضد فريقه، رغم تكذيبه رواية الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشأن الأحداث المتعلقة بالهتافات المسيئة ضد فينيسيوس جونيور خلال مواجهة أوساسونا.

كما أبدى تعاطفًا في تصريحات لإذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية مع الحكم خيسوس جيل مانزانو، الذي ألغى هدفًا محتملًا لجود بيلينجهام ضد فالنسيا (أطلق صافرة النهاية قبل التسجيل مباشرة)، واتهمه ريال مدريد بأنه قام بعمل غير مسبوق".

وقال نجم ريال مدريد: "هذه قرارات النادي (الهجوم على الحكام بقناة ريال مدريد)، علينا التركيز على اللعب، أنا أؤمن باحترافية الحكام، إنها مهنة صعبة للغاية وتحت ضغط كبير، ونرتكب جميعًا الأخطاءً".

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وأضاف: "ارتكب جيل مانزانو خطأ في فالنسيا، إذن ماذا سنفعل؟ يجب أن نتعامل معهم كبشر، ولا شك أنه لم يكن يقصد حدوث ذلك، في نهاية الموسم، ستكون هناك أيام يخطئون فيها لصالحك وأخرى ضدك".

وفي سياق آخر، وجه كارباخال رسالة مؤثرة لنجم برشلونة بيدري جونزاليس، الذي يعاني من إصابة عضلية، قائلًا: "آمل أن يسمع هذا، أرسل له عناقًا قويًا، إنه فتى رائع وهادئ، أقول له هناك ضوء في نهاية النفق، لقد مررت بلحظة مماثلة، وعُدت وأصبت مرة أخرى، وأخرى".

وختم: "دعوه يحاول إغلاق كل الأبواب، من الطعام والراحة والمدرب والطريقة التي يتدرب بها والميكانيكا الحيوية، إنه صغير جدًا وما زال لديه الكثير في مسيرته المهنية، وسيساعدنا جميعًا، والأهم من ذلك يجب أن يكون هادئًا لأني متأكد من أنه سيخرج من هذا.. أنا مقتنع لأنه محترف للغاية، وآمل أن يكون معنا في كأس أوروبا.