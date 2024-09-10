كارثتان في 5 دقائق.. كنو يورط المنتخب السعودي بطرد "ساذج" أمام الصين!

ماذا حدث؟

لم يكن أكثر المتشائمين يتوقع السيناريو المرير للمنتخب السعودي في مواجهة الصين اليوم الثلاثاء على ملعب داليان سيووان، ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

ففي الدقيقة 14، منح المدافع السعودي علي لاجامي التقدم للمنتخب الصيني، بعدما سجل هدفًا بالخطأ في شباك الحارس محمد العويس.

مرت 5 دقائق فقط بعد الهدف "العكسي"، وتسبب لاعب الوسط محمد كنو في كارثة أكبر، إذ تلقى البطاقة الحمراء المباشرة بعد تدخل "دون كرة" بالقدم على لاعب الخصم في الدقيقة 19.

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وضع كنو مدربه الإيطالي روبرتو مانشيني في موقف صعب، حيث يحتاج إلى معجزة من أجل العودة إلى السعودية بنتيجة إيجابية.

وشنت الجماهير السعودية هجومًا كبيرًا على كنو عبر منصات التواصل الاجتماعي، فقال أحدهم: "الطرد مستحق. اللاعب لم يحترم الشعار".