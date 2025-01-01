263 مليون يورو في سلة المهملات.. حذف أولمو من قائمة برشلونة رسميًا

ماذا يحدث؟

في تطور جديد بشأن أزمة تسجيل نجمي برشلونة داني أولمو وباو فيكتور، قررت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم حذف اسميهما من قائمة البارسا على موقع الليجا الرسمي.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن هذا الإجراء يأتي بعد فشل برشلونة في تسجيل اللاعبين قبل الأول من يناير 2025، بسبب القيود على الرواتب.

ورغم جهود برشلونة للحصول على ترخيص جديد لتسجيلهما، حافظت رابطة الليجا على موقفها، مشيرة إلى أن "النادي لم يقدم أي بديل يسمح له بتسجيل أي لاعب اعتبارًا من 2 يناير الجاري".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتطرقت "سبورت" إلى الخسائر المالية التي قد يتعرض لها برشلونة في قضية أولمو، مشيرة إلى أن النادي الكتالوني "قد يواجه خسائر تقدر بنحو 263 مليون يورو".

وأوضحت: "حال تأكد استحالة الاعتماد على أولمو في النصف الثاني من الموسم، سيصبح اللاعب حرًا ويحق له الحصول على كامل قيمة عقده حتى انتهائه في 2030 والتي تبلغ 48 مليون يورو، هذا إلى جانب 55 مليون يورو (للايبزيج) كقيمة انتقال (في الصيف الماضي)، وهو مبلغ لم يُدفع بالكامل بعد، ويجب الاستمرار في دفعه، حتى لو لم يعد أولمو جزءًا من النادي".

وزادت: "يجب إضافة ما يخسره النادي جراء رحيله، حيث تبلغ قيمته السوقية نحو 60 مليون يورو وفقًا لموقع ترانسفير ماركت، وهو مبلغ لن يحصل عليه برشلونة لأن أولمو سيصبح لاعبًا حرًا (سينتقل مجانًا لأي فريق)".

وختمت: "من أجل تسجيل أولمو، نفّذ برشلونة اتفاقية بيع لمقاعد كبار الشخصيات (VIP) لمدة 20 عامًا مقابل 100 مليون يورو، وهو مبلغ أقل بكثير مما تم التفاوض عليه في البداية (كان الحديث يدور حول 200 مليون يورو)، لكن الشركة القطرية (التي فازت بالصفقة) خفّضت عرضها بشكل ملحوظ عندما رأت جوان لابورتا (رئيس برشلونة) في وضع حرج، ما يعني أن رحيل أولمو يعني إلقاء حوالي 263 مليون يورو في سلة المهملات".