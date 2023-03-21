كارثة جديدة من إبراهيم الصالحي .. عنصرية فجة ضد ماجد عبد الله!

الإعلامي الهلالي لا يتوقف عن ارتكاب الحماقات في حق النصراويين

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لا يزال الإعلامي الرياضي الهلالي إبراهيم الصالحي مصرًا على توريط نفسه في أزمات كبرى مع جمهور نادي النصر، لكن هذه المرة طال أسطورة العالمي وأحد نجوم الكرة السعودية الأسبق ماجد عبد الله.

الصالحي تصدر المشهد في الأسابيع الأخيرة بعدما اعتدى على مشجع نصراوي في مواجهة الهلال والتعاون، ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي.

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واليوم يعود الإعلامي الهلالي لتصدر المشهد من جديد، بعدما انتشر فيديو له موجهًا عبارات عنصرية تجاه ماجد عبد الله، بل وتطور الأمر لإنكاره جنسيته السعودية، ونسبه لدولة السودان الشقيقة.

أما هذا جاء وسم "الصالحي يلغي جنسية ماجد"، ضمن المواضيع الأكثر تداولًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في المملكة السعودية، وحمل هجومًا ضاريًا على الصالحي، حتى من لا ينتمون للنصر، أعربوا عن استيائهم من حديث الإعلامي الهلالي.

جدير بالذكر أن مسيرة ماجد استمرت في الملاعب لمدة 22 عامًا، لم يرتدِ بها قميص أي فريق آخر سوى العالمي، الذي حقق معه 11 بطولة محلية وخارجية، فحصد كافة الألقاب.

على المستوى الدولي، كان لأسطورة النصر بصمة في حصد الأخضر لقب كأس آسيا لأول مرة في تاريخه عام 1984، وكذلك التأهل للمرة الأولى لدورة الألعاب الأولمبية بالعام نفسه، وفي عام 1994 صعد به لنهائيات كأس العالم.

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