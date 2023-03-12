الأمن العام يتحرك .. أول رد فعل بعد الاعتداء على مشجع نصراوي خلال لقاء الهلال والتعاون

الإعلامي الهلالي إبراهيم الصالحي قام بالاعتداء على المشجع وعندما حاول أحد منظمي المباراة منعه، اعتدى عليه هو الآخر

استجاب الأمن العام بشكل سريع للدعوات التي انطلقت عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بشأن مشهد الاعتداء على مشجع نصراوي خلال مواجهة الهلال والتعاون.

الزعيم حل ضيفًا على سكري القصيم أول أمس الجمعة، ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي، وانتشر فيديو من مدرجات الملعب، للإعلامي الرياضي إبراهيم الصالحي؛ المعروف بهلاليته، يقوم بالاعتداء على مشجع يرتدي قميص النصر.

الإعلام النصراوي وجماهيره انتفضوا مدافعين عن المشجع، مطالبين بالتحقيق فورًا في الواقعة، خاصةً وأن الصالحي لم يترك منظم المباراة يقوم بعمله وأصر على سحب المشجع من قميصه لإخراجه من المدرجات.

ومن جانبه، أصدر الأمن العام بيانًا رسميًا، أكد خلاله أن شرطة منطقة القصيم وبالتعاون مع وزارة الرياضة بدأت في جمع استدلالات الواقعة، وتم تحول المشجع والإعلامي للنيابة العامة.

جدير بالذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 46 نقطة، فيما يحل الهلال في المركز الرابع بـ36 نقطة وله مباراتين مؤجلتين.