كارتيرون: نريد بانون بالاتفاق وهذا موقفي من رمضان والسعيد

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون؛ المدير الفني لفريق نادي الاتفاق، عن موقف ناديه من التعاقد مع بدر بانون مدافع الأهلي المصري، وأيضًا موقفه من رمضان صبحي وعبد الله السعيد حينما كان يدرب الزمالك.

كارتيرون كان مدربًا لفريق نادي الزمالك، وتم إنهاء عقده بالاتفاق بين الطرفين، ليتولى مهمة تدريب فريق نادي الاتفاق، الذي يسعى لقيادته للبقاء بالدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

ما هو موقف كارتيرون من ضم رمضان والسعيد للزمالك؟

خلال حواره مع صحيفة "البيان" الإماراتية، قال كارتيرون: "لم أطلب ضم رمضان صبحي لصفوف نادي الزمالك، لأنني أمتلك لاعبين مميزين في مركزه.

المدرب الفرنسي تابع: "الزمالك يمتلك أحمد سيد زيزو والمغربي أشرف بنشرقي، والثنائي يقدمان مستويات رائعة، وبالتالي لم أطلب ضم بديل لأحدهما".

باتريس واصل: "كنت أرغب بالفعل في ضم عبد الله السعيد إلى نادي الزمالك في بداية الموسم الحالي، لأنني أحب طريقة لعبه جدًا".

ماذا قال كارتيرون عن إمكانية انضمام محمد أبو جبل إلى النصر السعودي؟

أكد كارتيرون على أن القرار يعود لأبو جبل، مشيرًا إلى أن استمراره مع فريق نادي الزمالك سيضمن له التواجد والمشاركة مع منتخب مصر.

وواصل: "النصر فريق كبير بالدوري السعودي، سيضيف الكثير لأبو جبل، وعلينا الآن أن ننتظر لنعرف ما هو قرار الحارس خلال الفترة القادمة".

وأكدت العديد من التقارير الصحفية على أن نادي النصر قد حسم التعاقد مع أبو جبل، لينتقل له خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في صفقة انتقال حر.

ما هو موقف الاتفاق من ضم المغربي بدر بانون؟

بعد سؤاله عن اللاعب الذي يريد ضمه من الدوري المصري، قال باتريس: "هناك الكثير من اللاعبين المميزين هناك، خاصة بعدما أصبح الدوري يمتلك أكثر من فريق قوي بخلاف الزمالك والأهلي، مثل بيراميدز وفيوتشر وفاركو".

واستطرد قائلًا: "نعم هناك أكثر من لاعب أفكر في ضمه إلى الاتفاق، ولكن أعتقد أن المغربي بدر بانون مدافع الأهلي، قد يكون في حسابات الاتفاق الموسم القادم، لأن رئيس النادي يرغب في ضمه، لأنه لاعب تكتيكي رائع".

واختتم كارتيرون تصريحاته قائلًا: "هدفي مع الاتفاق هو البقاء في دوري المحترفين، أعلم أن المهمة صعبة، خاصة أن كل مباريات الدوري السعودي قوية، ولكن سنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الهدف المطلوب".

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