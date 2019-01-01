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كاراسكو يجهل سبب معاقبته في الدوري الصيني

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Getty/Goal
ما هو رد فعل كاراسكو حول عقوبة داليان يافينج الصيني؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

عبّر يانيك كاراسكو، لاعب داليان يافينج الصيني، عن اندهاشه من العقوبة التي تلقاها من فريقه أمس، الجمعة.

كاراسكو، المطلوب في أرسنال الإنجليزي، تعرض لغرامة مالية كما طالبه النادي الصيني بمراجعة سلوكه.

ومع تكرار غيابه عن الحصص التدريبية وعدم اهتمامه بها، قرر النادي فرض غرامة على لاعبه البلجيكي وتحذيره من تكرار هذه السلوكيات.

وقال صاحب الـ 25 عامًا في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "تصرفات بعد قادة وزملائي في الفريق ناحيتي غير مفهوم بالنظر إلى التزامي ومستواي مع فريقي حتى الآن".

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وتابع: "الفريق يحتاج إلى مساعدتي وأنا أرغب في تقديم أفضل ما لدي لأجله. المشكلة يجب أن يتم حلها".

ولم يكن يانيك كاراسكو فقط هو المعاقب من قبل إدارة داليان يفانج، حيث تمت معاقبة حارس المرمى يو زكيان لنشره معلومات وسائل التواصل الاجتماعي غير المصرح بها.

يذكر أن يانيك كاراسكو كان قد انضم إلى صفوف داليان يفانج الصيني مطلع عام 2018 قادمًا من أتليتيكو مدريد الإسباني.

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