"كاد الهلال السعودي أن يتورط" .. قضية جنسية تعكر أفراح اليابان في كأس آسيا!

الساموراي تأهل لدور الـ8 بكأس آسيا، لكن احتفالاته تعكرت..

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بينما هو منشغل مع منتخب اليابان في كأس آسيا قطر 2023، تفاجأ جونيا إيتو؛ محترف ريمس الفرنسي، برفع امرأتين قضية ضده أمام القضاء الياباني، بتهمة الاعتداء الجنسي.

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المنتخب الياباني نجح في العبور لدور الثمانية من كأس آسيا، بعد الفوز اليوم أمام البحرين بثلاثية مقابل هدف وحيد.

لكن حلت "المصيبة" على جونيا إيتو وسط الاحتفالات بهذا التأهل، فبحسب "Daily Shincho" فإن امرأتين تقدما في منتصف يناير الماضي بشكوى ضد اللاعب، مدعيتين أنه أقام معهما علاقة جنسية "دون رضائهما" في أمسية سيطرت المشروبات الكحولية بها على الياباني.

وأشار الموقع الياباني إلى أن الاعتداء وقع في ليلة 20 لـ21 يونيو الماضي، عقب مواجهة الساموراي الودية أمام بيرو، التي انتهت بنتيجة 4-1، كان إيتو قد سجل منها الهدف الثالث.

وبحسب أقوال إحدى السيدتين (20 عامًا تقريبًا): "التقينا في أحد المطاعم مساء يوم المباراة، ثم توجهنا لأحد الفنادق في أوساكا، وعندما استيقظت، وجدت إيتو فوقي، الغرفة كانت مظلمة، لكنني كنت أرى وجهه أمامي، أتذكر ذلك جيدًا".

وأوضح "Daily Shincho" أن المرأة الثانية كانت موجودة في الليلة ذاتها، لكن لم يتم الكشف عن أقوالها.

يذكر أن إيتو بحسب بعض التقارير كان هدفًا لنادي الهلال السعودي في الشتاء المنقضي، إذ كان يتنافس عليه رفقة باريس سان جيرمان الفرنسي.

وإذا كانت تمت الصفقة، سيكون ثاني لاعبي الهلال المتورطين في قضايا مشابهة، بعد البرازيلي نيمار الذي اتهم كثيرًا بمثل تلك العلاقات الجنسية.

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