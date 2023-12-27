الجماهير تؤيد الصفقة .. الهلال ينافس باريس سان جيرمان على "بديل" نيمار

مستجدات ميركاتو نادي الهلال "الشتوي"

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يبدو أن إدارة نادي الهلال السعودي، اختارت "بديل" الساحر البرازيلي "المصاب" نيمار دا سيلفا جونيور؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي القادم.

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نيمار الذي انضم إلى الهلال، في صيف العام الحالي، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، سيغيب حتى نهاية الموسم؛ بعد إصابته بـ"قطع في الرباط الصليبي".

ووفقًا للإعلامي الرياضي ماركو مولا عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، يرغب الزعيم الهلالي، في التعاقد مع النجم الياباني جونيا إيتو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريمس الفرنسي.

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ويتنافس الهلال مع عملاقي فرنسا باريس سان جيرمان ومارسيليا وعدد من الفرق الأوروبية الأخرى، للتعاقد مع إيتو البالغ من العمر 30 سنة، والذي سجل 8 أهداف وصنع 9 آخرين، خلال 53 مباراة رسمية مع نادي ريمس، منذ صيف 2022 وحتى الآن.

ومن ناحيتها.. تفاعلت الجماهير الهلالية مع الصفقة بقوة؛ حيث اعتبرت أن النجم الياباني، هو القطعة الناقصة في الفريق الأول لكرة القدم، نظرًا لتمتعه بسرعة ومهارة كبيرة؛ بالإضافة إلى القدرة على استغلال الفرص أمام المرمى، معتبرة أنه أفضل من عديد المحترفين الحاليين؛ خاصة البرازيلي ميشايل ديلجادو.

جدير بالذكر أن جونيا إيتو، مثّل ناديي فنتفوريت كوفو وكاشيوا ريسول اليابانيين، بالإضافة إلى جينك البلجيكي، مع لعبه 50 مباراة رسمية بقميص المنتخب الوطني الأول، مسجلًا 13 هدفًا وصانعًا 17 آخرين.

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