كابيلو: يونج وإريكسن مثاليان للإنتر

خياران ممتازان..

أثنى فابيو كابيلو على صفقات الإنتر في سوق الانتقالات الشتوية، وأكد على أن الثنائي أشلي يونج وكريستيان إريكسن مثاليين للنيراتزوري.

يونج سيصير لاعبًا في كتيبة أنطونيو كونتي خلال ساعات قادمًا من مانشستر يونايتد في صفقة ستكلف خزائن النادي الإيطالي 1.5 مليون يورو.

بينما لا يزال موقف إريكسن مُحيرًا إلى حد ما، حيث أكد جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، أن النادي اللندني لم يصله عروضًا بشأن الدنماركي بعد.

كابيلو في تصريحات للصحافة قال "اعتاد يونج على اللعب كجناح أيسر ثم تحول إلى ظهير، لكنه يلعب بشكل مثالي في خطة بها ثلاثي بقلب الدفاع.".

وأضاف "إنه جيد بكلتا القدمين، لديه قوة ويركض بقوة وليس سيئًا في الدفاع، إضافة إلى أنه شديد التركيز ومتوفر دائمًا، إنه مثالي لتشكيل كونتي في طريقة 3-5-2.".

إنتر يوقف الصفقة التبادلية مع روما

"إريكسن صاحب جودة ورؤية هائلة، يصنع ويسجل الأهداف دائمًا، لكن قبل شيء، لديه الرؤية الفريدة في أرض الملعب."

وأتم "كُنت أنا من اقترحت على إدارة توتنهام أن تتعاقد معه.".

يذكر أن إريكسن انضم إلى توتنهام في صيف 2013 قادمًا من أياكس الهولندي في صفقة بلغت قيمتها 13.5 مليون يورو بعد منافسة مع بوروسيا دورتموند.