إنتر يوقف الصفقة التبادلية مع روما

الصفقة كانت في طريقها للحسم

أفادت تقارير بأن إنتر تراجع عن إتمام الصفقة التبادلية مع روما، والتي تخص الثنائي ماتيو بوليتانو وليوناردو سبيناتزولا بسبب شكوك حول الحالة الصحية للأخير.

وأعلن روما مساء الأربعاء وصول بوليتانو إلى العاصمة الإيطالية عبر حساباته الرسمية، ونشر صوراً للاعب أثناء الخضوع للكشف الطبي في عياداته.

وذكرت "لاجازيتا" أن إنتر يريد إخضاع سبيناتزولا أولاً لفحص بدني مساء الخميس للتأكد من سلامة عضلاته بعد تعدد إصاباته في الآونة الأخيرة.

تقارير - فيدال سيحاول الانتقال إلى إنتر ميلان رغم إقالة فالفيردي

وأوضح التقرير أن إنتر رفض أن يوقع أي من اللاعبين العقود الرسمية الخاصة بالصفقة إلا بعد خضوع سبيناتزولا للفحص، مما أغضب روما ويهدد إتمام الصفقة، في ظل رفضه لخضوع لاعبه لفحوص إضافية.

سبب آخر بحسب الصحيفة يدفع النيراتزوري للتمهل هو أنه يفضل أن تكون العملية على شاكلة الإعارة مع أحقية الانتقال، وليس البيع النهائي، عكس ما اتفق عليه الطرفان في البداية.

وكان روما يسعى للاستعانة ببوليتانو في مباراته مساء الخميس أمام بارما لحساب كأس إيطاليا، وذلك بعد إصابة نيكولو زانيولو مطلع الأسبوع بالدوري، ولكن عدم حسم الصفقة نهائياً أفسد الأمر.

وارتبط إنتر بعدة اسماء لتدعيم يسار دفاعه في الآونة الأخيرة، وأهما أشلي يونج، قائد مانشستر يونايتد، والذي ينتهي عقده مع فريقه بحلول نهاية الموسم.