انظر لخطأ تشافي في الكلاسيكو!

تحدث فابيو كابيلو، أسطورة التدريب في إيطاليا، والمدير الفني لريال مدريد سابقًا، عن أفضل مدرب في العالم، والصراع المقبل بين لاعبي الجيل الجديد على عرش "ميسي ورونالدو".

وقال كابيلو، في حوار مع صحيفة ماركا: "كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد)، أفضل مدرب في العالم، لقد فاز في جميع الأندية التي عمل فيها وهو ذكي للغاية، ليس لديه نظام واحد ويعرف دائمًا كيف يتكيف مع لاعبيه".

وأضاف: "أضحك عندما تقولون إن ميزة لأنشيلوتي هي إدارة غرفة الملابس فقط، أنا آسف يجب أن أضحك. أي شخص يقول ذلك لا يفهم أي شيء. هذا أصعب شيء على الإطلاق، إدارة النجوم، وكارلو مدير رائع".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع: "يقول كثير من المدربين عليك أن تلعب بنفس الطريقة وهذا خطأ. شاهد آخر مباراة بين مدريد وبرشلونة. أنت تعلم أن ميزة الريال هي سرعة المهاجمين، فتضع (تشافي) خط الدفاع في منتصف الملعب! حسنا شكرًا جزيلا لك!، في كل مباراة عليك دراستها ومعرفة الخصم وكيفية لعبه وخصائصه".

وردًا على سؤال حول هل الصراع المقبل سيكون بين مبابي وهالاند لخلافة حقبة كريستيانو وميسي، علق: "لا، لا، بيلينجهام. اللاعبان اللذان سيقاتلان مثل ميسي وكريستيانو هما مبابي وبيلينجهام، كلاهما يتمتع بجودة تقنية أكثر من هالاند. النرويجي مهاجم هائل، لكن مبابي وبيلينجهام لديهما كل شيء: الأهداف، الجودة الفنية، المراوغة".

وختم: "مبابي وهالاند أيهما ترشح لريال مدريد؟ مبابي الأفضل لكنه ليس مهاجم صندوق مثل هالاند، والميرنجي يمتلك فينيسيوس (على الجناح في مركز كيليان)، لذلك أرشح إرلينج".