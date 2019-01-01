كابيلو: إبراهيموفيتش إضافة قوية لميلان

كيف يرى فابيو كابيلو انتقال زلاتان إبراهيموفيتش لميلان؟

قال فابيو كابيلو المدير الفني التاريخي في كرة القدم الإيطالية إن انضمام زلاتان إبراهيموفيتش إلى ميلان يعد إضافة قوية للروسونيري.

وكان نادي ميلان قد أعلن رسميًا مساء أمس التعاقد مع زلاتان إبراهيموفيتش في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

وحول هذه الصفقة، والتي ستأتي بعقد مدته 6 أشهر مع خيار التمديد لموسم إضافي، قال كابيلو إن عودة زلاتان إلى ميلان والدوري الإيطالي سيضيف نكهة خاصة.

وأضاف: "إنه لاعب يتميز بشخصية فريدة وسوف يتقدم إلى الملعب ليس فقط من أجل المشاركة، ولكن من أجل الفوز الذي يبحث عنه دائمًا، وجوده سيكون بمثابة حافز إضافي للآخرين"

وتابع: "بالطبع قد يعاني من أجل استعادة لياقته البدنية كونه لم يلعب منذ 6 أشهر، ولكن من يعرف زلاتان جيدًا يؤمن أنه قادر على استعادتها بسرعة كبيرة"

وأردف: "هو يتمتع بجودة أكبر من جميع زملائه في الفريق وهذه حقيقة، الأمر الذي سيعوض انخفاض معدلاته البدنية، هو لديه القدرة على جعل زملائه يلعبون بشكل أفضل، بعض اللاعبين سجلوا أهدافًا أكثر من معدلهم الطبيعي عندما لعبوا بجانبه"

وحول سباق الدوري الإيطالي هذا العام قال كابيلو: "سيواجه ميلان مشكلة حقيقية هذا الموسم من أجل المنافسة على أحد المراكز الأربعة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا"

وأكمل: "يوفنتوس وإنتر لديهما الأفضلية للمنافسة على اللقب، ولكن أندية روما أيضًا ستشكل خطرًا في المنافسة، خاصة لاتسيو الذي قدم أداء يثبت أنه لا يخاف من مواجهة المرشحين"

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يذكر أن ميلان قد انهى العام 2019 بخسارة قاسية في بيرجامو أمام أتالانتا بخمسة أهداف مقابل لا شيء، لتزيد وضعيته على سلم ترتيب الدوري الإيطالي تعقيدًا.