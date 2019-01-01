بيشكتاش يُعلق على أنباء انتقال النني لميلان

والد اللاعب فجر مفاجأة كبيرة الأسبوع الماضي

علق علي نايبي المدير الرياضي لنادي بيشكتاش التركي، على الأنباء التي ترددت مؤخراً حول رحيل محمد النني عن صفوف الفريق منضماً لميلان في يناير.

النني رحل عن أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد تقلص دوره بشكل لافت مع المدفعجية، وخروجه من حسابات المدرب السابق أوناي إيمري.

ناصر النني والد اللاعب فجر مفاجأة الأسبوع الماضي، بعدما أكد اتفاقه على الانضمام لميلان في الميركاتو الشتوي، وقطع إعارته مع النادي التركي.

وقال نايبي عن هذه الأنباء:"لا يوجد أي شرط يسمح للنني بالرحيل في يناير، اتفقنا مع أرسنال على استمراره لموسم كامل حتى الصيف".

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وأضاف:"لا أعلم لماذا خرج والده بهذه التصريحات، ولكني أؤكد استمراره معنا حتى نهاية الموسم، لعدم وجود أي بنود لقطع الإعارة".

ويعتبر صاحب الـ27 سنة من المفاتيح الأساسية لبيشكتاش هذا الموسم، حيث لعب 17 مباراة بجميع البطولات، مساهماً في احتلاله المركز الثالث بجدول الدوري بـ30 نقطة، بفارق 4 نقاط عن سيفاسبور المتصدر.