كابوس ما بعد رحيل كلوب.. فان دايك يرفض "منح كلمته" لليفربول!

ستكون لدى النادي مهمة كبيرة.. الأمر أكبر من كلوب!

رفض فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول، الالتزام بمستقبله مع الريدز، بعدما أعلن المدرب يورجن كلوب الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد فان دايك مع ليفربول في صيف 2025، وهو ما ينطبق كذلك على محمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد.

ورغم عدم وجود مخاوف فورية من أن القائد يريد الرحيل، إلا أنه يريد أن يرى ما سيحدث بعد ذلك (رحيل كلوب) قبل التوقيع على أي تمديد.

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وردا على سؤال حول ما إذا كان يرى نفسه جزءًا من الحقبة المقبلة، أوضح فيرجيل في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل: "هذا سؤال كبير. لا أعرف، ستكون لدى النادي مهمة كبيرة في أيديهم".

وأضاف: "الأمر ليس فقط المدير الفني، ولكن جميع الموظفين، هناك الكثير من الأشياء التي ستتغير، وأشعر بالفضول الشديد بشأن الاتجاه الذي سيذهب إليه النادي، وعندما يتم الإعلان عن ذلك سنرى وضعنا، لا أستطيع أن أقول الكثير عن ذلك، ستكون نهاية حقبة كلوب وما زلت جزءا منها".

وختم: "لا أحب التحدث عن ذلك، تركيزي الرئيسي على هذا الموسم، وسنرى في نهايته، ونأمل أن نحقق النجاح الذي نحلم به جميعا، وبحلول ذلك الوقت ربما سيكون هناك المزيد من التوضيح حول ما يريده النادي للمستقبل وبعد ذلك سنرى".