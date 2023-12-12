"كابوس" أنشيلوتي يهدد خطة ريال مدريد وزين الدين زيدان!

يبدو أن عودة زيدان لريال مدريد لا تزال حلمًا بعيد المنال!

اختلطت الأوراق المتعلقة بمصير الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، المرشح لتدريب منتخب البرازيل، في الصيف المقبل.

وعُزل رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إدنالدو رودريجيز من منصبه مؤخرًا، في ضربة كبرى للمنتخب الذي يمر بفترة صعبة على صعيد النتائج.

وقالت شبكة "ريليفو" الإسبانية: "احتمالية ذهاب أنشيلوتي لتدريب البرازيل تراجعت كثيرًا، لكن الأيام القليلة المقبلة قد تغيّر الوضع (استئناف على قرار العزل). لكن ليس هناك تفاؤل".

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وسئل أنشيلوتي في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع: "هل يجب أن يعتزل أسطورة مثلك مع ريال مدريد؟"، فأجاب: "أنا لست أسطورة، أنا مجرد مدرب!".

ورغم إعلانه السابق الاعتزال فور انتهاء تجربته مع ريال مدريد، إلا أنه أبدى سعادة كبيرة و"فخرًا" بترشيحه لقيادة البرازيل.

وحسب برنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني فإن فلورنتينو بيريز يفضل عودة زين الدين زيدان لقيادة الريال مرة أخرى، بعد رحيل أنشيلوتي.