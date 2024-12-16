كابوس الريمونتادا يقهر برشلونة.. رقم كارثي يضرب فليك في مقتل

ماذا يحدث في قلعة كتالونيا؟

يواجه هانز فليك مدرب برشلونة أزمة كبرى في الفترة الأخيرة بالدوري الإسباني، حيث أهدر الفريق 13 نقطة من أصل 18 متاحة في المباريات الست الأخيرة.

وخسر البارسا في عقر داره أمام ليجانيس بهدف نظيف أمس الأحد، سبقها تعادل مع ريال بيتيس، ليستأنف سلسلة نتائج مخيبة في الليجا، بدأت بالخسارة أمام سوسيداد، ثم التعادل مع سيلتا فيجو، وسقوط أمام لاس بالماس، علمًا بأنه حقق فوزًا وحيدًا على حساب ريال مايوركا (في آخر 6 جولات).

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن البارسا يواجه أزمة كبرى تتعلق بعدم قدرته على "قلب الطاولة" والعودة من الهزيمة إلى الانتصار في أي مباراة منذ شهر أغسطس الماضي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت أنه "من بين 7 مباريات بدأها الفريق متأخرًا في النتيجة، تمكن من قلب الطاولة فقط أمام فالنسيا ورايو فاييكانو في بداية الموسم".

وختمت: "بعد ذلك، قضى برشلونة 312 دقيقة وهو متأخر في النتيجة، ولم يتمكن من التعافي من الصدمة الأولى التي تلقاها من موناكو في دوري أبطال أوروبا، حيث خسر أمام أوساسونا وريال سوسيداد ولاس بالماس وليجانيس في الليجا".

ورغم تراجع النتائج، إلا أن برشلونة ما زال يعتلي صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد (الوصيف)، ونقطة واحدة عن ريال مدريد (الثالث)، علمًا بأن النادي الكتالوني خاض مباراة أكثر من منافسيْه.