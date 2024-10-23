"كابتن ميسي".. نجم إنتر ميامي بطل خارق جديد من مارفيل!

"آمل أن يساعد في إلهام المشجعين"

أعلنت شركة "هارد روك إنترناشونال" إطلاق شخصية بطل خارق للأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، تحت اسم "كابتن ميسي".

وسيقوم "كابتن ميسي" بـ"إنقاذ اليوم بركلته القوية"، حيث تتوفر دمية متحركة ابتداءً من 23 أكتوبر مع أي طلب في مقاهي وفنادق ومتاجر هارد روك بجميع أنحاء العالم وعبر الإنترنت، وستتضمن المجموعة أيضًا "صناديق غداء وزجاجات مياه وحقائب ظهر والملابس وغيرها".

ويعمل ميسي كسفير للعلامة التجارية الخاصة بالشركة، علمًا بأنه احتفل في المباريات الماضية على طريقة أبطال مارفيل الخارقين.

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وتم الكشف عن هذا المجسم، في حدث حضره النجم الأرجنتيني فجر اليوم الأربعاء، والذي صرّح: "أحب مشاهدة أفلام الأبطال الخارقين مع أطفالي، لذلك من الجيد أن أعمل مع شركة هارد روك لإنشاء شخصية (كابتن ميسي)".

وأضاف: "آمل أن يساعد (كابتن ميسي) في إلهام المشجعين الشباب والعائلات للعمل بجد والإيمان بأنفسهم لتحقيق أشياء عظيمة في حياتهم".

من جهته، قال جيم ألين، رئيس مجلس إدارة هارد روك إنترناشيونال: "يسعدنا مواصلة شراكتنا المذهلة مع ليونيل ميسي وخلق طريقة جديدة لتمثيل كل الفرح الذي يجلبه للناس في جميع أنحاء العالم".