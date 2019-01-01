كأس خادم الحرمين الشريفين رابع أغلى بطولة في قارة آسيا

رابع أغلى مسابقة كرة قدم في القارة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مواجهة هامة أمام نظيره التعاون اليوم الخميس القادم، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين تبلغ قيمتها السوقية 168259302400 ريال (399,47 مليون يورو).

وتضع هذه القيمة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين كثالث أغلى قيمة سوقية لمسابقة كأس محلية في قارة آسيا، ورابع أغلى مسابقة كرة قدم في القارة.

بحسب موقع "ترانسفر ماركت" فأن بطولة كأس الاتحاد الصيني هي أغلى مسابقة في القارة وتبلغ قيمتها السوقية 2.426 مليار ريال (576,08 مليون يورو).

التعاون 🆚 الاتحاد



🏆 نهائي #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين

🏟️ استاد الملك فهد الدولي

⏱️20.30 بتوقيت مكة المكرمة



الاتحاد يريد تحقيق اللقب الثاني على التوالي، والتعاون يبحث عن اللقب الغائب منذ 29 عامًا ✔️ pic.twitter.com/RdKQTparFl — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 2, 2019

وتأتي بطولة كأس إمبراطور اليابان في الوصافة وتبلغ قيمتها السوقية 2.142 مليار ريال (508,45 مليون يورو).

المركز الثالث من نصيب الدوري الصيني الممتاز ويبلغ قيمته السوقية 2.055 مليار ريال (485,40 مليون يورو).

الاتحاد أكثر الفرق تأهلاً إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

وجمعت بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين هذه القيمة من 46 فريقًا يمثلون أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، دوري محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، ودوري الدرجة الثانية إضافة إلى المتأهلين من تصفيات دوري الدرجة الثالثة.

يُذكر أن قيمة المباراة النهائية السوقية للفريقين تصل إلى 201 مليون و773 ألف ريال، قيمة الاتحاد السوقية منها 147 مليونًا و950 ألفًا، فيما تبلغ قيمة التعاون السوقية 53 مليونًا و823 ألف ريال.