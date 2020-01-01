إطلاق العد التنازلي .. 1000 يوم على انطلاق كأس العالم قطر 2022

ألف يوم تبقى على الحدث المنتظر

احتفلت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء بإطلاق العد التنازلي "1000 يوم على انطلاق كأس العالم قطر 2022".

ومن المقرر أن تُنظم دولة قطر كأس العالم في نسخته القادمة بدءً من 21 نوفمبر 2022 حتى الثامن من ديسمبر لنفس العام على 8 ملاعب، وقد تم تجهيز ملعب واحد فقط هو استاد خليفة الدولي أما البقية فتبني خصيصًا للمونديال.

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حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث أكد أن الاستعداد لتنظيم المونديال في قطر يسير على قدم وساق وأن جميع الخطط التشغيلية التي وضعت تسير بنجاح، موضحًا أن الجميع يؤمن بأن تلك النسخة من كأس العالم ستكون تاريخية ومدعاة للفخر وسيمتد أثرها حتى بعد 2022.

وأضاف "ستكون بطولة عربية شرق أوسطية مميزة تنعكس فوائدها على الجميع".

وأشار الذوادي إلى التقدم الهائل الذي حدث في البنى التحتية المرافقة لملاعب كأس العالم، خاصة افتتاح شبكة المترو، كما أوضح أن تنظيم كأس العالم للأندية سواء النسخة الماضية أو القادمة هو فرصة جيدة لاختبار عدد من العناصر الرئيسية المؤثرة في تنظيم المونديال وخاصة استقبال الجماهير.