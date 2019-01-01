أحمد المحمدي رجل مباراة مصر ضد أوغندا

محمد الشناوي قدم مستوً مذهل لكن المحمدي فاز باللقب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اختارت اللجنة الفنية لكأس أمم أفريقيا 2019 لاعب منتخب مصر "أحمد المحمدي" كأفضل لاعب في مباراة الفراعنة ضد أوغندا في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وحققت مصر الفوز الثالث لها على التوالي في البطولة لتتأهل في صدارة المجموعة الأولى برصيد 100% من النقاط، وذلك بهزيمة أوغندا بهدفين دون رد.

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وسجل محمد صلاح الهدف الأول للمصريين بتسديدة مباشرة من كرة ثابتة في الشوط الأول، وأضاف المحمدي الهدف الثاني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الشوط الثاني من اللقاء.

وبرز عدد من اللاعبين خلال المباراة وأبرزهم محمد الشناوي حارس مرمى مصر الذي تصدى لأكثر من فرصة محققة للفريق الأوغندي، لكن خيار اللجنة الفنية ذهب للمحمدي صاحب الأداء الجيد جدًا خلال اللقاء.

يُذكر أن محمود علاء مدافع الزمالك كان قد فاز بلقب "رجل المباراة" الأولى لمصر أمام زيمبابوي، فيما ذهبت جائزة المباراة الثانية أمام الكونغو إلى محمود حسن تريزيجيه نجم قاسم باشا التركي.