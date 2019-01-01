أوغندا فرصة مصر لمعادلة رقم كوت ديفوار القياسي في كأس أفريقيا

هل ينجح الفراعنة في معادلة هذا الرقم؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تخوض مصر مباراتها الأخيرة في دور المجموعات من كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها حاليًا، وستلتقي خلالها مع منتخب أوغندا.

وحجز المنتخب المصري مقعده في دور الـ16 من البطولة القارية بانتصاره على زيمبابوي والكونغو، فيما تحتاج أوغندا للتعادل في المباراة لضمان تأهلها لثمن النهائي، إذ تمتلك 4 نقاط مقابل نقطة واحدة لزيمبابوي.

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وتفادى المنتخب المصري الخسارة في دور المجموعات لبطولات كأس أفريقيا لـ15 مباراة متتالية، إذ فاز في 11 مباراة وتعادل في 4.

ويبتعد الفراعنة بفارق مباراة واحدة عن صاحب الرقم القياسي في سلسلة المباريات دون خسارة في تلك المرحلة من البطولة، وهو منتخب كوت ديفوار الذي لم يخسر طوال 16 مباراة متتالية.

لذا تفادي الخسارة أمام أوغندا على استاد القاهرة مساء اليوم الأحد سيجعل المنتخب المصري أمام فرصة معادلة هذا الرقم ومن ثم محاولة تجاوزه في البطولة القادمة.