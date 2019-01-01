رياض محرز: شكرًا مصر

اللاعب الجزائري يستعد للقتال على لقب البطولة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد رياض محرز نجم منتخب الجزائر أنه وزملاءه سيقاتلون على الفوز بلقب كأس أمم أفريقيا، بعد وصولهم للمباراة النهائية.

ونجح منتخب الخُضر في الوصول لنهائي البطولة القارية بعد تخطي عقبة نيجيريا بهدفين مقابل هدف واحد، وبهدف قاتل في اللحظات الأخيرة أحرزه رياض محرز من ركلة ثابتة.

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وأدلى نجم مانشستر سيتي بتصريحات للموقع الرسمي للبطولة بدأها بتوجيه الشكر والتحية لمصر على حُسن التنظيم.

مضيفًا "شكرًا مصر على حُسن تنظيم البطولة، فالأجواء رائعة والملاعب في حالة ممتازة".

وعن المباراة النهائية ومواجهة نسور نيجيريا، قال محرز "دعونا لا نخدع أنفسنا، لا أعرف ما الذي ينتظرنا في المستقبل، لكننا بالتأكيد نطمح للوصول لأبعد نقطة".

أضاف "تخطينا عقبة نيجيريا ووصلنا المباراة النهائية، والآن هدفنا هو الفوز باللقب".

وسُئل بطل الدوري الإنجليزي مرتين عن مدى تأثره بعمل بيب جوارديولا، فأجاب "جميع اللاعبين يستفيدون ويتحسن مستواهم بالعمل تحت قيادة جوارديولا، فهو مدرب رائع ويهتم دومًا بكافة التفاصيل".

وأتم صاحب الـ28 عامًا متمنيًا تقديم موسم رائع والفوز بكافة البطولات الممكنة مع السيتي في 2019-2020.