الاتحاد التونسي يُقاطع الجمعية العمومية للكاف

الغضب مازال متواصلًا في تونس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم مقاطعة الجمعية العمومية القادمة للاتحاد الأفريقي، والمقرر إقامتها في القاهرة يوم الخميس القادم.

وأوضح الاتحاد التونسي أنه أبلغ الاتحادين الأفريقي والدولي بهذا القرار.

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وفيما لم يوضح الاتحاد أسباب قراره، إلا أن المؤشرات تؤكد أنه اعتراضًا على أداء الحكم باملاك تيسيمبا خلال مباراة تونس ضد السنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح منتخب نسور قرطاج عند الدقيقة الـ116 من المباراة كانت ستعادل النتيجة، لكن باملاك عاد عن قراره وألغى ركلة الجزاء بعد العودة لتقنية الفيديو.

وقد أثار هذا القرار غضب الفريق التونسي وجماهيره وحملوا الحكم نتيجة الخسارة بهدف دون رد والخروج من البطولة.

ويخوض المنتخب التونسي يوم غدٍ الأربعاء مباراة تحديد المركز الثالث ضد نيجيريا التي خسرت أمام الجزائر بهدفين مقابل هدف واحد.

