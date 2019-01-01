الرئيس عبد القادر بن صالح يُهنئ الجزائر بالتأهل لنهائي كأس أفريقيا

الخضر تأهلوا للمباراة النهائية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

توجه عبد القادر بن صالح رئيس الجزائر بالتهنئة الحارة للمنتخب الوطني لتأهله للمباراة النهائية في كأس أمم أفريقيا بعد انتصاره الثمين على نيجيريا بنتيجة 2-1 في القاهرة.

وأكد الرئيس في رسالته على شكره وامتنانه للاعبين والمدرب والجماهير على هذا الإنجاز المذهل، وجدد التزام الدولة بمواصلة مساعيها وتوفير كل الظروف المواتية لتحقيق المزيد من النجاحات على الصعيدين القاري والعالمي.

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وجاء في رسالة الرئيس للمنتخب حسبما نقلت صحيفة النهار الجزائرية "ونحن في غمرة من البهجة الشعبية التي صاحبت تأهل الفريق الوطني إلى نهائي كأس أفريقيا لكرة القدم، لا يسعني إلا أن أتوجه باسم الشعب الجزائري قاطبة وأصالة عن نفسي بالشكر الكبير والامتنان الكثير إليكم جميعًا، لاعبين ومدرب وتقنيين ومناصرين على هذا الإنجاز الرائع”.

وأشاد الرئيس بالحماس والروح القتالية لمحاربي الصحراء مؤكدًا أن الجميع لاحظ بذل الجميع لقصارى جهده لخدمة المنتخب الوطني وتحقيق الفوز، واصفًا هذا السلوك بالاحترافي.

وأتم بن صالح في رسالته مؤكدًا أن الشعب الجزائري عاش لحظات ستبقى خالدة في ذاكرته القومية لتعكس روح التضحية التي تسكن شبابه ورغبتهم في تشريف الوطن وإعلاء رايته، وتمنى في النهاية المزيد من الانتصارات والتوفيق في المباراة النهائية أمام السنغال.