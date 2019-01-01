رجل رائع - رجل مخيب | الجزائر × نيجيريا

من الأفضل والأسوأ في مباراة نصف نهائي كأس أفريقيا؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نجح منتخب الجزائر في التأهل للمباراة النهائية من كأس أمم أفريقيا بعد انتصاره الثمين والدرامي على نيجيريا بهدفين مقابل هدف، وقد سجل رياض محرز هدف الفوز القاتل في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وجاءت المباراة مثيرة وجميلة بين الطرفين وسط أداء جيد جدًا لبعض اللاعبين ومستوً مخيب للبعض الآخر، إليكم الرجل الرائع والمخيب للمباراة ..

رجل رائع | رياض محرز - الجزائر

واصل منتخب الجزائر عروضه القوية في البطولة القارية المقامة على الأراضي المصرية، وتألق جل لاعبيه كما اعتادوا خلال المباريات السابقة، خاصة عدلان قيدورة ورايس مبولحي ويوسف بلايلي، لكن واحد فقط كان النجم الذي فرض نفسه على الجميع.

هذا النجم هو رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الذي لعب اللقاء الأفضل له في البطولة ربما، وتمكن من تقديم الإضافة المطلوبة لهجوم الخُضر والمنتخب بشكل عام سواء على الجانب الفني أو النفسي والذهني.

محرز كان مسؤولًا عن الهدف الأول بعد جهد فردي رائع، وسجل بنفسه الهدف الثاني بلمسة فردية ساحرة أكد بها أنه أحد نجوم البطولة.

رجل مخيب | بغداد بونجاح - الجزائر

رغم أن مهاجم السد القطري يلعب مباريات جيدة جدًا من جميع النواحي، إلا أنه يتراجع بقوة عند الأهم .. وهو إحراز الأهداف واستغلال الفرص.

بونجاح أهدر ركلة جزاء في المباراة السابقة وكاد المنتخب أن يدفع الثمن غاليًا، وقد كرر الأمر اليوم لكن بإضاعة فرصتين سهلتين للتسجيل مما كاد أن يُورط الجزائر في وقت إضافي وربما ركلات جزاء ترجيحية من جديد.

المهاجم الممتاز عليه مراجعة نفسه والتركيز أكثر وربما التمتع بالمزيد من الهدوء عند مواجهة المرمى، وإلا فالندم قد يكون كبيرًا في المباراة النهائية أمام السنغال.