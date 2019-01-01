كأس ألمانيا| فيردير بريمن يقصي بوروسيا دورتموند بانتصار ملحمي

بريمن يقصي أسود الفيستيفاليا من دور الـ 16 من كأس ألمانيا لكرة القدم

فيسبوك تويتر محمد عماد

حقق فيردير بريمن انتصارًا ملحميًا على مضيفه بوروسيا دورتموند بركلات الترجيح في دور الـ 16 من كأس ألمانيا، وذلك بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل بثلاثية لكل فريق.

المباراة التي استضافها ملعب سيجنال إدونا بارك شهدت تقدم الضيوف مبكرًا عن طريق اللاعب ميلوت ريشكا في الدقيقة الخامسة من عُمر المباراة، وذلك قبل أن يعادل النجم الألماني ماركو رويس النتيجة لبروسيا دورتموند في الدقيقة الخامسة والأربعين.

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انتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي لتتجه إلى الوقت الإضافي، والذي شهد تقدم أسود الفيستيفاليا عن طريق اللاعب كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 105، قبل أن يعادل المخضرم كلاوديو بيتزارو النتيجة في الدقيقة 108.

عاد أصحاب الأرض للتقدم بهدف ثالث عن طريق اللاعب أشرف حكيمي في الدقيقة 113، قبل أن يعادل مارتن هارنيك النتيجة في الدقيقة 119، لتتجه المباراة لركلات الترجيح التي انتهت بفوز فيردير بريمن بنتيجة 4-2.