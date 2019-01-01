برشلونة يغازل جماهيره في الصين بلفتة غير متوقعة في الكلاسيكو!

قمصان برشلونة ستحمل أسماء لاعبيه باللغة الصينية في الكلاسيكو

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشف نادي برشلونة عبر موقعه الرسمي عبر الإنترنت عن القمصان التي سيخوض بها مباراة الكلاسيكو أمام ضيفه ريال مدريد على ملعب كامب نو يوم الأربعاء في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا الذي سيقام على ملعب كامب نو.

وظهرت القمصان تحمل أسماء اللاعبين باللغة الصينية، وذلك احتفالًا برأس السنة الصينية.

فالفيردي: لن نجازف بمشاركة ميسي أمام ريال مدريد

وتأتي هذه اللفتة بعد أن نشر النادي فيديو للاعبيه الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني جيرارد بيكيه والحارس الألماني مارك أندريه تيرشتيجن والمدافع الفرنسي صامويل أومتيتي وهم يهنئون جماهيرهم في الصين برأس السنة الصينية.

ومن المقرر أن تباع عدد من هذه القمصان في المتاجر الخاصة بالنادي، ومن المفترض زيارة برشلونة للصين واليابان في الصيف المقبل في فترة الإعداد قبل انطلاق الموسم الجديد.

يشار إلى أن مباراة الإياب من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ستقام يوم الأربعاء 27 فبراير.